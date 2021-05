0 Facebook Arzano piange Massimo Amadeo, lascia due figli e una moglie: “Che brutta notizia” Cronaca 17 Maggio 2021 13:37 Di redazione 2'

Perdita per la comunità di Arzano, è morto Mariano Amadeo. Giovane padre, lascia la moglie e due figli. La notizia della sua scomparsa è iniziata a circolare sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano lui e la sua famiglia.

Non si conoscono le cause del decesso, se sia stato un malore improvviso o un brutto male. In tanti, però, hanno voluto ricordare Mariano con messaggi di dolore e cordoglio sui social. In tanti lo ricordano come un grande lavoratore, ma soprattutto marito e padre attento ed amorevole.

I messaggi per Massimo Amadeo

“Amo stanotte che brutta notizia non avrei mai voluto ascoltare ci ai rimasti tutti senza fiato come è potuto succedere un ragazzo sempre umile sempre disponibile con un cuore grande come il mare noi amici cugini dall’infanzia sempre insieme non mancavi una domenica ci incontravamo sempre è dura accettare questo veglia su tua moglie e i tuoi piccoli tvb yaya sempre nei nostri cuori”, “Yaya è vero che nel giardino del paradiso ci sono i fiori più belli e adesso ci sei tu… Ragazzo esemplare con valori”, queste e tante altre le parole in ricordo di Massimo.