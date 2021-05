0 Facebook Vincenzo Ruggiero, attesa la sentenza della Cassazione. La reazione della madre in udienza Cronaca 16 Maggio 2021 14:09 Di redazione 2'

È attesa la sentenza definitiva sul caso relativo al brutale omicidio di Vincenzo Ruggiero. I giudici della Corte di Cassazione dovrebbero confermare o meno le decisioni precedenti dei colleghi togati arrivati in primo grado e in appello.

Al momento Ciro Guarente, l’autore dell’assassinio, è stato condannato all’ergastolo. Vincenzo fu ucciso e il corpo fatto a pezzi. Il movente fu la contesa di un’amica trans Heven Grimaldi. I fatti risalgono a quattro anni fa.

La mamma di Vincenzo Ruggiero, due giorni fa, aveva scritto e pubblicato un post su Facebook dopo aver presenziato all’udienza in Tribunale. Maria Esposito aveva manifestato la propria incredulità rispetto alle parole dell’avvocato difensore di Guarente.

La mamma di Vincenzo Maria Esposito –

“La cosa più che mi ha scosso è arrabbiata dopo tutto quello che hanno detto che ha subito Vincenzo il difensore del mostro si è permesso disumanamente paragonare la vita di mio figlio con un appartamento che tra virgolette non è neanche del mostro , e per me è stato scioccante , non so come sono stata zitta , ero in in aula che merita rispetto e solo l’educazione che scusate mi contraddistingue ho fatto silenzio ma volevo mangiarmelo e dirgliene quattro. Amore mio dammi la forza per ascoltare certi discorsi che non hanno né capo né coda“.