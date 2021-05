0 Facebook Luciano Caldore, rabbia e delusione sui social: “Basta, mi ritiro. Mi hanno pugnalato al cuore” Spettacolo 15 Maggio 2021 15:21 Di redazione 1'

Uno sfogo, all’interno di un video pubblicato su Facebook diventato virale e che ha scatenato i commenti dei fan. Delusione e rabbia, sono stati questi i sentimenti manifestati da Luciano Caldore, noto cantante neomelodico napoletano.

L’artista ha parlato di una sorta di ‘complotto’ che lo vedrebbe tagliato fuori da iniziative ed eventi legati al suo settore. Caldore ha anche minacciato il possibile ritiro dalle scene, perché stanco di far parte di un modo falso e ipocrita.

Le parole di Luciano Caldore –

“Mi stanno distruggendo, complotti sto del cavolo. Io ho speso 35 anni della mia vita in questa merda e non merito di restare fuori da tutti i progetti importanti. Fra qualche anno mi ritiro, ho deciso per vostra gioia. Così vi fate tutti ciotti ciotti. Siete falsi, ipocriti e bugiardi. Da oggi ci sarà distanza verso tutti“.

Il video su Facebook –