Denise Pipitone, l'ex marito di Piera Maggio parla del giorno della scomparsa: "Ero e sono il suo papà" Cronaca 15 Maggio 2021

Non è il papà bilogico di Denise ma è stato il suo genitore. La piccola ha preso anche il suo cognome. Lui è Toni Pipitone, ex marito di Piera Maggio, che davanti alle telecamere di Quarto Grado ha ricordato il giorno della scomparsa della bambina.

“La bambina è Pipitone, io sono Pipitone, è figlia mia, me la devono riportare indietro. La bambina per me stravedeva, io la portavo in spiaggia, in giro per Mazara, abbiamo vissuto dei momenti bellissimi. Fino all’ultima notte ha dormito con me, mi diceva che mi voleva bene, mi diceva tu non morirai mai, non diventerai mai vecchio. Io devo pensare che non è figlia mia?

Non c’era niente che poteva farmi pensare a qualcuno che avrebbe portato via Denise, nella mia mente non esisteva niente del genere, come ogni giorno ho lavorato quella mattina. La sera continuavo a lavorare, a studiare, ero stanco, sfinito. La bambina con me era sempre allegra, con me si divertiva, giocava con i cuginetti e non è stata abituata e stare con chi non conosceva. Quel giorno (della scomparsa di Denise Pipitone da Mazara del Vallo, ndr) dalle 11.30 in poi la bambina non è stata più vista da nessuno, io ho preso il fuoristrada e ho iniziato cercare per Mazara. Le piste erano tante, si andava a cercare nei pozzi, dai Rom, nelle campagne, ovunque, le indagini sono state organizzate sicuramente male“.