0 Facebook Novità per Felicissima Sera, il programma di Pio & Amedeo: l’annuncio che fa impazzire i fan dei due comici Spettacolo 14 Maggio 2021 17:12 Di redazione 2'

Il programma “Felicissima Sera” di Pio & Amedeo ha diviso il pubblico. Da una parte è gravitata attorno al format dei due comici un’accesa polemica rispetto ai contenuti e alle battute, giudicate da una parte di telespettatori ‘eccessive’. Dall’altra ci sono gli ascolti che, invece, hanno premiato l’appuntamento del venerdì.

Ci sarà la seconda stagione di Felicissima Sera?

Secondo quanto riportato da Oggi, sembrerebbe che Mediaset abbia scelto di confermare la seconda stagione di Felicissima Sera. Chiaramente si tratta solo di un’indiscrezione, ma presto la rete televisiva, presentando i nuovi palinsesti autunnali, potrebbe confermare la notizia.

La risposta di Pio & Amedeo alle critiche

Le innumerevoli polemiche nate durante la messa in onda di Felicissima Sera, dunque, potrebbero non aver fatto cambiare idea a Mediaset, che pare voglia confermare la seconda stagione del programma di Pio & Amedeo. I due comici giorni fa avevano risposto agli attacchi ricevuti, e a chi ha chiesto le scuse, hanno risposto: “Scuse di che?Ribadiamo quanto già detto, ovvero che le nostre parole sono state travisate. Nessuno ha detto che le parole non sono importanti, noi abbiamo concentrato il nostro discorso sull’intenzione: noi siamo contro ogni forma di violenza e bastardaggine. Non dobbiamo chiedere scusa perché noi facciamo satira”.