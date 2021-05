0 Facebook Annuncio di lavoro ‘vergognoso’ nel Napoletano, la risposta del market: “Abbiamo sporto denuncia” Cronaca 14 Maggio 2021 08:09 Di redazione 2'

Aveva suscitato un’accesa polemica un annuncio di lavoro iniziato a circolare sui social di un market a Quarto, in provincia di Napoli a firma di una presunta agenzia interinale. Nel testo si parlava della ricerca di una cassiera, ma a far storcere il naso era la paga offerta per il lavoro. A pubblicare il post era stato Gianni Simioli, conduttore de La Radiazza, lo stesso che a distanza di qualche ora ha condiviso la risposta del titolare del market ‘accusato’.

Offerta di lavoro market a Quarto, parla il titolare

Nel post si leggeva: “Negozio di alimentari a Quarto ricerca un cassiere o una cassiera. Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare full-time, voglia di lavorare. Non richiediamo molto va bene anche prima esperienza purché si abbia voglia di lavorare. Offriamo paga settimanale base di 130 euro. Gli orari sono full time dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 16 alle 20.30 dal lunedì al sabato, con un giorno di festa durante la settimana più la domenica”. La paga era apparsa eccessivamente bassa per il lavoro.

Il titolare del market, però, è subito intervenuto a rispondere, negando assolutamente di aver scritto quell’annuncio. Gianni Simioli, spiegando di non essere riuscito a rintracciare l’agenzia, ha detto che il proprietario del supermercato ha sporto denuncia: “Ho appena sporto denuncia. Noi non abbiamo bisogno di nessuna cassiera ne tantomeno abbiamo richiesto l’aiuto di un’agenzia. Il compenso di cui si parla ? Non è proprio nel nostro modo di pensare: vergognoso”. Come ha detto il conduttore de La Radiazza, per il momento, sembra tutto chiarito.

Il post di Gianni Simioli