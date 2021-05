0 Facebook Alunna in Dad per un infortunio, la prof la sgrida: “Torna in classe o ti spezzo la gamba” Cronaca 13 Maggio 2021 16:53 Di redazione 2'

“Venerdì prossimo possiamo avere il piacere di riavere **** in classe con noi (…). Torna in classe se no ti spezzo la gamba“, si è rivolta così un’insegnante di inglese di una scuola superiore di Firenze nei confronti di una sua alunna, temporaneamente in Dad per aver avuto un infortunio alla gamba durante una lezione di Educazione Fisica. La notizia è stata riportata da La Repubblica.

Un modo di esprimersi davanti al resto della classe che non è stato preso bene dall’alunna minorenne, che soffre di problemi specifici dell’apprendimento. I genitori della ragazza, dopo essersi rivolti prima alla preside per un chiarimento, hanno deciso di affidarsi a un avvocato per comprendere quali siano le vie legali per le quali procedere.

La madre dell’alunna ha raccontato che la figlia ha pianto per quello che ha vissuto come una vera e propria umiliazione: “Lei si è messa a piangere e non sapeva più cosa fare” “Poi è toccato a noi dirle ‘guarda cerca di reagire, le lezioni le devi frequentare e si vedrà cosa fare per ottenere giustizia‘”.