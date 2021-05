0 Facebook Paura a scuola, cuoca stuprata nella mensa e chiusa in uno stanzino: “Apritemi” Cronaca 12 Maggio 2021 10:07 Di redazione 1'

La cuoca di una mensa scolastica è stata stuprata nei pressi della cucina all’interno dell’Istituto in cui lavora ed è stata chiusa in uno stanzino dall’uomo che l’ha stuprata. E’ accaduto a Roma, nella periferia Sud della Capitale, in una scuola privata gestita da suore francescane.

Cuoca stuprata all’interno della scuola

La donna, che è riuscita a liberarsi chiamando la preside al cellulare, ha raccontato che l’uomo che l’ha aggredita, violentata, derubata e in seguito rinchiusa, sarebbe di origini straniere. L’uomo sarebbe poi scappato subito dopo aver rinchiuso la vittima in uno sgabuzzino. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno raccolto la testimonianza della cuoca e avviato le ricerche.

Intanto la notizia dello stupro avvenuto all’interno dell’edificio scolastico, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è iniziata a circolare sui vari gruppi dei genitori che si sono detti molto preoccupati per quanto accaduto. In tanti sono andati a scuola a chiedere spiegazioni. La vittima, invece, è stata portata in ospedale dove è stata medicata.