Napoli, spari in galleria: uomo colpito a bordo della sua auto
Cronaca 12 Maggio 2021 10:15

Momenti di paura si sono susseguiti lo scorso pomeriggio nella Galleria Laziale di Napoli. Si tratta della galleria che congiunge il quartiere Fuorigrotta con quello di Mergellina.

Un uomo di 40 anni, come riportato da il Mattino, è stato ferito ad una mano da due malviventi durante un presunto tentativo di rapina. Il raid è avvenuto alle sette della sera, lungo un percorso trafficatissimo e sotto gli occhi di numerosi automobilisti che hanno assistito all’agguato.

Come riportato da Il Mattino, tutto è accaduto poco dopo le 19 quando il 40enne, E.M, ha imboccato il tunnel a bordo di una Smart in compagnia di un’amica, la 22enne F.B.S.. E’ stato inseguito da uno scooter con due persone a bordo. Uno dei due individui, pare a volto coperto, avrebbe puntato la pistola all’indirizzo del 40enne intimandogli di fermarsi ma la vittima avrebbe accennato a una reazione. A quel punto il rapinatore ha premuto il grilletto verso l’uomo facendo partire due colpi. Uno dei due ha ferito alla mano il 40enne, poi recatosi al pronto soccorso dell’ospedale ‘San Paolo’ dove le sue ferite sono state dichiarate guaribili in 20 giorni.