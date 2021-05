0 Facebook Schianto auto-tir sulla Cassino – Formia: Alessio muore a 22 anni Cronaca 11 Maggio 2021 14:11 Di redazione 1'

Una tragica notizia ha scosso la comunità di Cassino questa mattina. Un tremendo incidente si è verificato all’alba lungo la strada regionale 630 che collega Cassimo – Formia ed un giovanissimo di soli 22 anni ha perso la vita. La vittima si chiamava Alessio Veseli di Cassino. Per cause ancora in fase di accertamento l’Alfa Mito condotta dal giovane è finita contro un TIR. Il mezzo pesante era diretto verso Formia.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovanissimo, che faceva l’ operaio. I Carabinieri della compagnia di Pontecorvo su delega della procura di Cassino stanno ora effettuando tutti gli accertamenti per capire la dinamica dell’incidente.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, e le ambulanze del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’autista del mezzo pesante, residente a Formia di 43 anni, è rimasto illeso.