0 Facebook Oggi Vincenzo Ruggiero avrebbe compiuto 29 anni, la madre: “Auguri vita mia, anche lassù” Cronaca 11 Maggio 2021 14:10 Di redazione 2'

Era il 7 luglio del 201 quando Ciro Guarente sparò e uccise Vincenzo Ruggiero. Poi fece il corpo a pezzi, alcune parti furono sciolte nell’acido, altre nascoste. La testa del giovane non è mai stata ritrovata. Il killer è stato condannato all’ergastolo.

Il prossimo 14 maggio ci sarà l’ultima udienza in Cassazione. Guarente ha confessato l’omicidio pentendosi e chiedendo scusa alla famiglia Ruggiero. Oggi sarebbe stato il 29esimo compleanno di quest’ultimo.

Le parole della madre di Vincenzo Ruggiero pubblicate su Facebook-

“Tantissimi auguri amore mio oggi avrebbero dovuto essere 29, ma tu avrai sempre 25 anni. Ciao vita ti amo. Come sempre ti ho fatto la tua torta preferita auguri amore mio fai una gran festa da lassù ma era meglio qua giù.

Oggi mio figlio Vincenzo avrebbe festeggiato gli anni insieme a tutti noi, purtroppo per colpa di un balordo invertebrato non lo potrà fare più insieme a noi, ma io sono sicuro che in questa nuova dimensione in cui si trova gli arrivano i miei.

Insieme ai vostri che siete tanti e ricordate Mio figlio con tanto affetto significa che a lasciato il segno nei nostri cuori. Il 14 c.m. si terrà l’ultima udienza di cassazione del suo carnefice. Auguri vita mia!“.