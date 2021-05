0 Facebook Napoli-Udinese 5-1: continua l’ascesa degli azzurri verso la Champions Calcio Napoli 11 Maggio 2021 23:38 Di Fabiana Coppola 1'

Il Napoli è tra le prime posizioni. E tocca quota 100 gol stagionali. Vince la prima delle tre finali Champions e per una notte torna al secondo posto. Deve vincerle tutte ma stasera batte l’Udinese al Maradona, con la grande forza del suo attacco, anche se il rischio nel primo tempo corre sul filo.

Il Napoli deve restare sul pezzo: la squadra di Gotti ha sempre una riserva di ossigeno per riprendere a respirare e far male. Così ai gol di Zielinski e Fabian Ruiz risponde Okaka al quale Manolas, al limite dell’area, dà il tempo di girarsi, tirare e infilare Meret. Un gran colpo per l’attaccante italiano ripresosi dal Covid e da un infortunio che lo ha tenuto fuori tre mesi. Una leggerezza, però, inspiegabile della difesa partenopea, non nuova a questo tipo di errori.