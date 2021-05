0 Facebook David 2021 miglior attrice, la vincitrice è Sophia Loren: “Senza cinema non posso vivere” Spettacolo 11 Maggio 2021 22:49 Di Fabiana Coppola 2'

La 66esima edizione dei David di Donatello ha visto trionfare Sophia Loren nella categoria dedicata alla miglior attrice protagonista, per il film “La vita davanti a sé”, di Edoardo Ponti.

A contendersi il premio vi erano altri grandi nomi del cinema italiano, distintisi per le loro performance in altre pellicole che hanno segnato quest’anno cinematografico piuttosto particolare, perlopiù lontano dalla sala.

Con 7 candidature, un David speciale e un David alla carriera, Sophia Loren vince il David di Donatello nella categoria dedicata alla miglior attrice protagonista, per il suo ruolo nel film diretto dal figlio Edoardo Ponti “La vita davanti a sé”. Un’emozione unica per l’attrice volto simbolo del cinema italiano, che è salita sul palco a ritirare il premio con la voce spezzata dalla commozione. Ecco il suo discorso di ringraziamento:

È difficile credere che la prima volta che ho ricevuto un David sia stato più di 60 anni fa, ma stasera sembra di nuovo la prima volta. Vi ringrazio davvero per questo applauso meraviglio, ma l’emozione e la gioia sono le stesse e anche di più. Ringrazio per tutto il loro supporto e impegno la nostra fantastica squadra di produzione Palomar, che ha prodotto il film, così come Netflix. Condivido il premio con tutto il cast e specialmente il protagonista con me, un bambino meraviglioso, un giovane attore di grande talento che è in questo film è davvero magico e infine il mio regista Edoardo, la sua sensibilità ha dato vita e anima a questo film e al mio personaggio. Per questo io anche a mio figlio sono veramente grata perché è un uomo meraviglioso e ha fatto un film davvero bello. Forse sarà il mio ultimo, ma anche dopo tanti film ho ancora voglia di raccontare storie meravigliose perché senza cinema io non posso vivere.