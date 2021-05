0 Facebook San Felice a Cancello piange Giacomo Carbone, giovane padre morto in un incidente Cronaca 10 Maggio 2021 08:31 Di redazione 1'

Si è conclusa una settimana tragica dal punto di vista del bilancio delle vittime di incidenti stradali. Un altro terribile incidente è avvenuto domenica mattina a San Felice a Cancello, comune in provincia di Caserta.

Addio a Giacomo Cerbone

Un uomo di 43 anni, Giacomo Cerbone, ha perso la vita in un incidente mentre era in sella alla sua moto. Stava andando a lavoro quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, la sua moto si è scontrata contro un’auto all’altezza del supermercato Decò. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Giacomo, sposato con due figlie, era il titolare di una nota caffetteria. Non appena si è appresa la notizia della sua morte, tante le persone che sono rimaste attonite dinanzi a una simile tragedia. In molti si stanno stringendo al dolore dei familiari in un momento così duro.