0 Facebook Lo schianto, l’esplosione e l’incendio: vittime dilaniate, così Luigi ha perso la vita Cronaca 10 Maggio 2021 21:24 Di redazione 2'

Un furgone fermo in avaria e un camion che sopraggiunge, investendo in pieno uno dei due uomini a bordo del mezzo uscito dall’abitacolo e in strada per controllare qualcosa. E’ ancora al vaglio della Polizia Stradale la dinamica dell’incidente avvenuto in mattinata sulla superstrada Nola-Villa Literno all’altezza di Casal di Principe che ha provocato un morto (secondo quanto riportato da Teleclub si tratterebbe del 38enne Luigi Ibello, originario di Napoli e residente a Caivano) e due feriti, di cui uno grave (si tratterebbe di Gaetano P., 53 anni, di Cardito e Giuseppe P., 56 anni di Caivano, collaboratori di Ibello).

Dai primi rilievi effettuati dagli agenti, sembra che il furgone avesse gia’ arrestato la sua marcia lungo la strada; in un primo momento, la ricostruzione fatta dagli investigatori era quella di un tamponamento violento. Con il forte impatto, comunque, dopo che l’uomo era stato travolto, c’e’ stata una esplosione ed entrambi i mezzi dopo hanno poi preso fuoco. Il tratto di strada interessato e’ ancora chiuso per rilievi, ma a breve dovrebbe essere riaperto, consentendo di smaltire chilometri di coda in direzione Villa Literno.

Lungo la strada statale 7/bis di Terra di Lavoro Anas informa che e’ stato riaperto al transito il tratto della carreggiata in direzione di Villa Literno in corrispondenza del km 9,650, chiuso questa mattina, nel territorio comunale di Casal di Principe. Per l’impatto tra l’autocisterna e il furgone, i mezzi hanno preso fuoco, provocando ingenti danni al patrimonio stradale che rendono necessaria l’attivazione del restringimento della carreggiata dal km 9,700 al km 9,430, con la chiusura della corsia di marcia. Nella giornata di domani sono previsti ulteriori verifiche ed interventi. Sempre in direzione di Villa Literno, in corrispondenza del km 13,000, la circolazione e’ provvisoriamente bloccata a causa di un’auto che, per motivi in corso di accertamento, ha preso fuoco lungo la carreggiata.