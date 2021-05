0 Facebook Fuochi d’artificio, calci a sedie e tavolini dei bar: fuori controllo la Salerno di De Luca Calcio Napoli 10 Maggio 2021 21:32 Di redazione 4'

La festa per il ritorno in serie A della Salernitana esplode pochi minuti prima del fischio finale della gara di Pescara, quando ormai la vittoria (e conseguente promozione) appare certa con i granata che vincono 3-0 in casa della squadra abruzzese, gia’ retrocessa in Lega Pro. A Salerno tifosi in strada tra lanci di fumogeni, clacson impazziti, bandiere e cori per il ritorno dei campani dopo 23 anni nel massimo campionato.

Sul lungomare, all’altezza di piazza della Concordia, cosi’ come anche in altre strade, grande dispiegamento di forze dell’ordine per controllare la festa dei salernitani. Nel capoluogo di provincia campano, in particolare a piazza Casalbore, dove sorge lo stadio Vestuti che un tempo ospitava le gare della Salernitana, e in via Roma la gioia dei tifosi e’ piu’ tangibile che altrove. E mentre bandiere e sciarpe sventolano, tutti intonano cori da stadio: “Ce ne andiamo in serie A, ce ne andiamo in serie A”, sotto un cielo che si tinge di granata per i fumogeni.

Molti automobilisti hanno coperto il tetto delle proprie vetture con le bandiere a scacchi bianche e granata. Questa sera, anche l’edificio che ospita la sede del Comune di Salerno si colorera’ di granata. Il sindaco Vincenzo Napoli dice “grazie” alla Salernitana e ai tifosi, sottolineando che “la serie A e’ stata conquistata con pieno merito superando ogni difficolta'”. Ma non e’ festa solo a Salerno. In diversi Comuni della provincia, tra cui a Pontecagnano, in tanti sventolano bandiere dai balconi e, per le strade, sfilano caroselli di auto con clacson impazziti.

Alla festa della citta’ – e dell’intero hinterland salernitano – non si uniranno oggi i protagonisti dell’impresa: i giocatori granata di mister Castori non rientreranno infatti stasera in citta’, dopo la trasferta di Pescara dove hanno vinto 3 a 0. A comunicarlo e’ lo stesso club che, sul proprio sito web, fa sapere che la squadra raggiungera’ il santuario di Santa Rita da Cascia e rientrera’ a Salerno nel corso della giornata di domani.

Tra i primi a festeggiare il successo della Salernitana l’ex sindaco e cittadino piu’ illustre di Salerno, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Una giornata indimenticabile di festa sportiva per Salerno”, scrive in un post social. Per l’ex sindaco della citta’, “va reso merito alla societa’, alla squadra, all’allenatore e a una tifoseria che ha seguito con calore in un anno difficile l’avventura vincente della squadra”. Ma, avverte: “Bisogna vivere questi momenti con gioia, ma con grande responsabilita'”.

“Facciamo in modo che questa giornata sia indimenticabile, anche nel ricordo di una persona straordinaria come Fulvio De Maio”, conclude il governatore. Il riferimento e’ all’ex portiere della Salernitana e commentatore sportivo salernitano, morto ieri. Il prossimo anno la Salernitana giochera’ in serie A, ma dovra’ cambiare presidente. La squadra granata, infatti, non potra’ si iscriversi al campionato della prossima stagione se Claudio Lotito, che e’ anche patron della Lazio, fara’ ancora parte della societa’.

A ribadirlo, a Napoli, il presidente il presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Non c’e’ possibilita’ di deroghe – ha detto ai cronisti a margine di un incontro con i dirigenti della Figc campana – la deroga e’ gia’ stata data per 11 anni. Chi ha ricevuto quella deroga sapeva benissimo qual era il punto di caduta finale. C’e’ una norma in base alla quale non e’ consentito all’Italia adottare una deroga alla deroga. Quella norma sancita del 16 bis, ma l’articolo fondamentale e’ il nostro numero 7 comma 8, e’ di carattere internazionale. Lo statuto Figc si e’ adeguato a quello della Fifa e dell’Uefa che dice in maniera chiara quale sono le condizioni”.