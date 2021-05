0 Facebook Follia nel Napoletano, 150 persone a fare l’aperitivo e ballare senza mascherina in un lido: arrivano carabinieri Cronaca 9 Maggio 2021 16:32 Di redazione 1'

Oltre 150 persone in una struttura a Pozzuoli senza mascherina a consumare un aperitivo. I carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in un lido in viale Sibilla, dove era in corso un aperitivo con musica.

150 persone a ballare in un lido, locale sequestrato

Quando i carabinieri sono arrivati nel lido, nella serata di sabato, hanno provveduto a sgomberare il locale per violazioni delle norme contro il covid. Circa 150 giovani, senza rispettare distanziamento e senza mascherine, stavano bevendo drink e molti ballavano sulla spiaggia.

I militari, per evitare problemi di ordine pubblico, hanno sgomberato il locale e sanzionato i gestori del locale la cui attivita’ sara’ sospesa per 5 giorni. Continuano gli accertamenti per identificare e sanzionare tutti i clienti.