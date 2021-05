0 Facebook Bollettino Covid-19 in Italia: 10.176 nuovi casi e 224 decessi Cronaca 8 Maggio 2021 18:39 Di redazione 2'

L’Italia si avvia a diventare sempre più gialla da lunedì e il bollettino del ministero della Salute fa ben sperare. Sono 10.176 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (4.102.921 dall’inizio della pandemia) e 224 i morti, in leggera risalita rispetto ai 207 di ieri, con il totale che sale a 122.694 dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività scende leggermente dal 3,2 al 3% con 338.436 tamponi, fra molecolari e antigenici rapidi, analizzati rispetto a ieri. Continua, intanto, a calare la pressione ospedaliera. Sono 532 in meno da Nord a Sud i ricoverati nei reparti ordinari, per un totale di 15.799 posti occupati in area non critica.

Bollettino Covid-19 in Italia dell’8 aprile

I pazienti in terapia intensiva sono al momento 2.211, 42 in meno nelle ultime 24 ore. Il saldo degli ingressi del giorno è di 110. Con la campagna vaccinale che continua a spron battuto (23.349.402 sommministrazioni totali e 7.155.712 italiani che hanno completato il ciclo) e la situazione del contagio che migliora, da lunedì l’Italia non avrà più regioni in zona rossa, a eccezione di qualche provvedimento più restrittivo a livello locale. Le uniche in arancione saranno Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna, il resto della Stivale sarà colorato di giallo. Ma è allerta assembramenti nelle città, complice il weekend di sole che ha baciato un po’ tutto il Paese.

Fra i grandi centri, Milano ha retto l’urto di un sabato che si preannunciava ‘caldo’, con la festa dei tifosi dell’Inter fuori da San Siro e la manifestazione a favore del ddl Zan all’Arco della Pace, mentre anche le vie dello shopping e i luoghi della movida si sono riempiti.

Le regioni più colpite in Italia

Tornando all’ultimo bollettino sull’andamento del contagio, è la Lombardia con 1.584 nuovi contagi da Covid-19 la regione italiana in cui si registrano più casi. Segue a ruota la Campania con 1.415 positivi. Sfiorano poi quota mille il Lazio (999) e la Puglia (979). Intanto, sono 17.394 in più in 24 ore i guariti nel nostro Paese (3.590.107 dall’inizio della pandemia) e continua il calo degli attuali positivi. Sono 7.444 in meno rispetto a ieri per un totale di 390.