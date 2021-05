0 Facebook Omicidio Luca sacchi, testimone chiave muore in incidente: Simone e una 21enne perdono la vita Cronaca 7 Maggio 2021 12:36 Di redazione 1'

Tragedia a Roma, dove un incidente d’auto ha spezzato la vita a due giovani. Una delle vittime è Simone Piromalli, noto per essere stato indicato come testimone chiave del processo relativo al caso di Luca Sacchi, il 24enne ucciso nella capitale nel 2019.

La versione di Piromalli sarebbe potuta essere fondamentale per ricostruire gli eventi avvenuti nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, nel quartiere Appio Latino, zona Colli Albani. Piromalli, come riportato da La Repubblica, era già noto alle forze dell’ordine per una vicenda passata e riguardante alcune corse clandestine.

L’altra vittima è una ragazza di 21 anni.