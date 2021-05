0 Facebook Barbara D’Urso in lacrime a Pomeriggio Cinque: “Scusate non ce la faccio” Spettacolo 7 Maggio 2021 15:30 Di redazione 2'

Barbara D’Urso crolla a Pomeriggio 5. La conduttrice finisce in lacrime mentre è in diretta con la mamma di Luana D’Orazio, la ragazza di 22 anni morta in fabbrica pochi giorni fa.

Luana, con il sogno di diventare attrice, stava lavorando in una fabbrica tessile del comune toscano di Montemurlo, in provincia di Prato. La ragazza è stata letteralmente risucchiata in un orditoio: una tragedia orribile e devastante. La D’Urso parla con la mamma della ragazza scomparsa, madre di un bimbo di soli 5 anni, ascolta le sue parole e percepisce lo strazio. La donna piange, singhiozza ricordando la figlia. La conduttrice non riesce a trattenere le lacrime nel vederla così, immaginando il suo immenso dolore.

Barbara D’Urso crolla durante il collegamento con la mamma di Luana D’Orazio

Si asciuga gli occhi e ha la voce rotta: perdere una figlia così è insopportabile. Era bella e voleva recitare, Luana aveva partecipato, nel ruolo di comparsa, al film di Leonardo Pieraccioni “Se son rose”. Il cinema era la sua aspirazione, la vita reale l’aveva portata a lavorare in fabbrica per mantenere il suo bambino.

Barbara si commuove fortemente, le lacrime le bagnano il volto, le asciuga con un gesto della mano. Con voce rotta la presentatrice la saluta: “Un abbraccio fortissimo, non sai quanto mi arriva… Ti sono davvero vicina. Quando hai bisogno di me io ci sono. Un bacio grande”.