0 Facebook Decreto Sostegni: arrivano 800 euro al mese per genitori separati e divorziati Politica 5 Maggio 2021 23:26 Di Fabiana Coppola 3'

Il Decreto Sostegni bis, al momento ancora una bozza, comprenderà molte novità e aiuti per gli italiani. L’Adnkronos sta facendo circolare un’anteprima con tutte le misure contenute nel decreto legge. Tra quelle che sono state già definite ci sono: i nuovi ristori per le partite iva, che valgono 11,1 miliardi; lo sconto sugli affitti dei negozi prorogato al 31 maggio e della tassa sui rifiuti per tutto il 2021 (che vale 600 milioni); la proroga dello smart working nelle aziende private fino al 30 settembre; lo slittamento di altri 6 mesi della plastic tax, che entrerà in vigore nel 2022.

Il nuovo decreto prevede altri due mesi di Rem ‘allargato’ (Reddito di emergenza), con norme che consentono di accedere più facilmente al sostegno economico. Per le famiglie in difficoltà vengono stanziati 500 milioni di euro, per aiuti alimentari e contributi per gli affitti. Per i giovani (under 36) che intendono acquistare la prima casa, è prevista l’esenzione delle imposte indirette (di bollo e catastale). Mentre pub, bar e ristoranti non pagheranno il canone rai per il 2021. Ben 10 articoli hanno solo il titolo, mentre manca il testo. Tra cui anche norme molto attese, come quella sull’Alitalia, ma anche le misure per il settore ferroviario, per la scuola e il trasporto pubblico locale, senza dimenticare il capitolo ‘vaccini internazionali’.

Assegno di 800 euro al mese per i genitori separati o divorziati

Nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà. Il governo intende creare un fondo ad hoc per aiutare i genitori separati o divorziati in crisi a causa della pandemia da coronavirus. Così da garantire l’assegno di mantenimento: lo strumento è stato inserito in un emendamento al decreto Sostegni riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La modifica prevede l’istituzione di un Fondo da 10 milioni per il 2021 per l’erogazione di una parte o dell’intero assegno fino a un massimo di 800 euro al mese. Sarà un decreto del presidente del Consiglio, di concerto con il ministro dell’Economia, a definire i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

Aiuti alimentari e contributi per affitti famiglie

Fondo da 500 milioni per misure di economia sociale per le famiglie; nella fattispecie aiuti alimentari, contributo per il pagamento degli affitti e delle utenze domestiche, secondo quanto prevede una bozza del decreto sostegni bis che l’Adnkronos ha potuto visionare. Il decreto proroga inoltre il reddito di emergenza di altri due mesi, giugno e luglio. Tra le altre norme della bozza anche le agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36.

Fondo mutui prima casa esteso al 31/12

E ancora: proroga al 31 dicembre 2021 delle deroghe per l’accesso al Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima, si legge ancora nella bozza, che estende la durata e conferma l’accesso al Fondo Gasparrini ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo, sul presupposto della permanenza su questi soggetti delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal governo per il contenimento della diffusione del virus.