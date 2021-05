0 Facebook Schiacciata dal letto matrimoniale contenitore: donna trovata morta dalla figlia Cronaca 4 Maggio 2021 20:00 Di redazione 1'

Tragedia domenica sera quando una donna di 55 anni, R.R., è stata trovata morta all’interno della sua abitazione nel sestiere di Dorsoduro, in provincia di Venezia. Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, sembra si sia trattato di un drammatico quanto sfortunato incidente domestico.

La vittima, infatti, era riversa a terra e, secondo una prima ricostruzione, sembra che sia stata schiacciata da un letto contenitore. A fare la scioccante scoperta intorno alle 21.30 di ieri è stata la figlia. Sul posto è intervenuto il Suem, al quale non è rimasto altro che constatare il decesso.

La procura, intanto, ha aperto un’inchiesta. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei militari del nucleo natanti e della compagnia di Venezia, che hanno eseguito un sopralluogo dopo l’intervento del Suem 118. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti ed è possibile che il magistrato disponga l’autopsia per accertare le cause del decesso. Il fatto che la vittima sia stata trovata riversa all’interno del letto contenitore lascia propendere per l’incidente domestico, ma non sono escluse anche altre ipotesi.