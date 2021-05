0 Facebook Napoli, rapina a noto cantante neomelodico: due arresti Cronaca 4 Maggio 2021 11:21 Di redazione 1'

Paura a Napoli per Pino Franzese, noto cantante neomelodico di Frattamaggiore, che ieri notte è stato vittima di una rapina. I malviventi hanno sottratto al cantante 200 euro, un cellulare, un bracciale e una collana d’oro. Il furto è avvenuto in via Giordano Bruno, all’angolo con piazza Sannazaro.

Il neomelodico ha immediatamente segnalato la rapina alla polizia, e ha raccontato di essere stato affiancato da due giovani a bordo di una Smart mentre lui era a bordo della sua Bmw, in compagnia di due amiche.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, grazie alle descrizioni fornite da Franzese, hanno intercettato, all’altezza delle Rampe di Sant’Antonio a Posillipo, i due malviventi a bordo di una Smart e li hanno bloccati. Si tratta di Giuseppe Emanuele di Pinto e Armando di Pinto, napoletani di 27 e 21 anni. I due sono stati arrestati per rapina aggravata e la refurtiva è stata restituita al proprietario.