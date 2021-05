0 Facebook Dolore a Pomigliano d’Arco per la scomparsa della piccola Vianel Cronaca 4 Maggio 2021 11:43 Di redazione 1'

La comunità di Pomigliano d’Arco piange la scomparsa di una bambina piccola. Si chiamava Vianel e la notizia del suo decesso è iniziata a girare nei vari gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone legate alla famiglia.

Pomigliano piange Vianel

Non si conoscono le cause del decesso, se Vianel soffrisse di un brutto male o se si sia trattato di un malore improvviso, ma a giudicare dai vari messaggi diffusi in rete potrebbe essere stata portata via da una malattia. Non appena la notizia della scomparsa della piccola si è diffusa, sono tantissimi i messaggi comparsi sui social.

In molti si stanno stringendo al dolore della famiglia in un momento così terribile. “Non ho parole cari amici per voi è stato un dolore grandissimo, il signore vi darà la forza di andare avanti perché lui sa cosa avete fatto per lei, condoglianze anche da parte mia un bacio”, queste e tante altre le parole in ricordo della piccola Vianel.