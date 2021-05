0 Facebook Agguato a Napoli, gambizzato un fruttivendolo a Fuorigrotta Gambizzato un fruttivendolo a Fuorigrotta. La vittima è stata avvicinata da due uomini con volto travisato e a bordo di uno scooter Cronaca 4 Maggio 2021 11:54 Di redazione 1'

Si sono avvicinati a bordo di uno scooter, uno dei due uomini ha estratto una pistola ed ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. I proiettili hanno raggiunto una persona, ferendola ad una gamba. Ancora un agguato, ancora a Napoli.

Siamo in via Francesco Cerlone, quartiere Fuorigrotta. I due malviventi hanno agito questa mattina presto, verso le 6. La vittima è un fruttivendolo che lavora in zona. Al momento è sconosciuto il movente del raid armato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Fuorigrotta. Le forze dell’ordine hanno avviato i normali accertamenti del caso, volti a chiarire la dinamica dei fatti. La vittima è stata ricoverata e curata presso l’ospedale San Paolo. Non è in pericolo di vita.