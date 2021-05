0 Facebook Solidarietà a Napoli, residenti montano teloni per consentire alla pizzeria di lavorare all’aperto Cronaca 2 Maggio 2021 18:26 Di redazione 2'

Continuano i gesti di solidarietà a Napoli, in questo difficile momento di pandemia. Da quando le regole della zona gialla consentono la riapertura dei ristoranti, con il servizio solo ai tavoli all’aperto, i titolari si sono dovuti attrezzare per riuscire a continuare a lavorare, nonostante le dure regole anti contagio.

Solidarietà a Napoli, residenti montano teloni per consentire alla pizzeria di lavorare all’aperto

Non tutti hanno la possibilità di ospitare molte persone e se ci si mette anche il brutto tempo a complicare le cose, i ristoratori rischiano veramente di non riuscire a risollevare le loro sorti economiche. Per questo motivo la scorsa sera i residenti di vico Maddalenella degli Spagnoli, hanno montato un telone di loro iniziativa, per permettere al titolare della pizzeria Ntretella, di allargare lo spazio all’aperto, ne quale accogliere i clienti.

Il titolare Rino Artigliano, intervistato da VocediNapoli.it, ha così commentato l’iniziativa del quartiere: “C’è stata solidarietà da parte delle persone che abitano nel vicolo, hanno portato e montano un telone per aiutare in questa situazione difficile”.

Già sulla sua pagina Facebook il titolare della pizzeria aveva espresso la sua grande commozione per l’affetto dimostrato dai residenti, scrivendo: “Pioggia pioggia… E loro tende, teli, ombrelloni Ragazzi Grazie, oggi sono nato una seconda volta!”

Grande commozione per i gesti spontanei di un popolo che si aiuta a vicenda in questo duro periodo economico, a causa del Covid-19.

