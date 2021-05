Paura a Torre Annunziata, spari contro un 18enne in pieno centro. Verso le 21.30 di questa sera è arrivata una segnalazione alla Polizia di diversi colpi d’arma da fuoco esplosi in via Gino Alfani.

Un giovane ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato con urgenza in ospedale. Sul posto è giunta una volante che ha ritrovato diversi bossoli. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il 18enne San Leonardo di Castellammare di Stabia.

La polizia ha effettuato i primi rilievi e sta indagando per risalire all’autore del gesto.