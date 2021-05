0 Facebook De Magistris esulta per il lavori sul lungomare ma i napoletani lo massacrano Cronaca 2 Maggio 2021 13:10 Di redazione 2'

“Siamo riusciti, per il weekend del primo maggio, a concludere i lavori del parapetto del #lungomare distrutto dalla terribile mareggiata dello scorso inverno. Finalmente i pedoni possono passeggiare in totale sicurezza.“.Queste le parole cariche d’orgoglio del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris a completamento dei lavori sul lungomare cittadino.

Nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco aggiunge: “Ora non ci resta che liberare nuovamente il lungomare dalle auto, ma vi assicuro che ce la stiamo mettendo tutta e che non ci siamo mai fermati affinché ciò potesse avvenire il prima possibile“, ma i napoletani non sono dello stesso avviso.

Commenti al veleno per Luigi de Magistris sotto il suo post: “Risultati straordinari a solo 4 mesi dalla mareggiata, bye bye Giappone” e “Wow in così breve tempo? Solo sei mesi per un pezzo di marciapiede? E quanti per la Galleria della Vittoria? Ci fidiamo di te: resterai nei libri di storia! Grande!”, ancora si legge: “Meno male che vai via. Vai vai in Calabria e cerca di non tornare più. Portati anche tuo fratello così potrete organizzare le feste.”

IL POST DEL SINDACO