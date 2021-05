0 Facebook Orrore in famiglia, la moglie allatta il figlio lui avvelena il cibo e uccide entrambi Cronaca 1 Maggio 2021 21:57 Di redazione 1'

Orrore in famiglia, un uomo ha messo il veleno per topi nel cibo della moglie per uccidere la donna e il figlio che allattava. La tragedia è avvenuta nel comune brasiliano di Rio dos Cedros il 23 settembre dello scorso anno. Oggi l’uomo Luiz Edivaldo de Souza è stato accusato.

Le vittime Josiele Lopes, 36 anni, e il figlio di tre mesi sono morti tra atroci sofferenze. Della mamma e del bambino non si sapeva nulla da giorni, così è scattata la denuncia.

Inizialmente l’uomo si è spacciato per la moglie, mandando messaggi ai familiari per non destare sospetti, ma quando non è riuscito a continuare il piano la famiglia della donna si è insospettita e ha allertato le autorità. Pare che de Souza non riuscisse ad accettare la decisione della moglie di volersi separare da lui.