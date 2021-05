0 Facebook Lutto nella Guardia di Finanza, addio ad Antonio Franco morto a soli 57 anni Cronaca 1 Maggio 2021 22:05 Di redazione 2'

Lutto a Caiazzo per la morte dell’appuntato Antonio Franco, deceduto a Torino, a causa del Covid-19.

A darne notizia su Facebook il sindaco di Caiazzo Stefano Giaquinto, che ricorda il finanziere:”Appena 57enne, figlio del caro Mario. A tutta la sua famiglia, ai fratelli e al papà, desidero esprimere il mio affetto e la mia vicinanza, unitamente a tutta l’amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza». «Un anno di pandemia – aggiunge il primo cittadino – ci ha messo di fronte a scene terribili e il pensiero va a chi è rimasto qui con il suo dolore ma anche a chi è finito da solo in un letto d’ospedale”.

Il cordoglio della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza, in una nota, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte all’appuntato scelto Antonio Franco. “Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e tutte le Fiamme Gialle d’Italia – si legge – piangono la scomparsa dell’Appuntato Scelto QS Antonio Franco, in servizio presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo di Torino. Ci ha lasciato a soli 57 anni, per complicanze legate all’infezione da Covid-19. Un momento di profonda tristezza, che si aggiunge a quello per gli altri colleghi deceduti, dall’inizio della pandemia, per effetto del virus, un nemico invisibile e spietato che non risparmia nessuno. Ad Antonio va la profonda riconoscenza del Corpo per il lavoro svolto con passione da integerrimo servitore dello Stato; ai suoi familiari giunga il sincero, commosso abbraccio della Guardia di Finanza”.