0 Facebook Multa a Tony e Tina Colombo, la difesa del ristoratore: “Nessun party” Cronaca 1 Maggio 2021 13:22 Di redazione 2'

Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli sono stati sanzionati ieri sera dalla polizia del commissariato di Acerra per inottemperanza alle misure anti Covid-19. I due erano appena saliti a bordo di un’auto insieme ad altre tre persone uscendo da un locale.

Multa a Tony e Tina Colombo, la difesa del ristoratore: “Nessun party”

Nonostante il web si sia scagliato contro il neomelodico e la moglie, il ristoratore che ha ospitato i due nel suo locale ha fatto sapere: “Non c’era alcuna festa, ma solo tante persone, tra le quali Tony Colombo, che era nel mio ristorante semplicemente per cenare e che non è riuscito a finire la consumazione entro le 22″.

Questa la versione del titolare del locale di Casalnuovo, dove gli agenti gli agenti dei commissariati di Acerra e Afragola, sono intervenuti per una segnalazione e hanno sorpreso 43 persone, sedute ai tavoli a consumare: “Erano tutti qui da noi per cenare, ci scusiamo sia con Tony Colombo che con tutti gli altri clienti per quanto accaduto”.

Per il locale è stata disposta la chiusura per 5 giorni e Tony Colombo, così come tutti gli altri 42, sarebbe stato multato per inottemperanza alle misure anti Covid-19, in quanto sorpreso al di fuori del proprio domicilio oltre l’orario consentito. L’enoturage del cantant ha fatto sapere che Tony Colombo non è stato multato, in quanto “alle 21.45 circa ha finito di cenare ed è uscito dal locale nel momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. Tony non ha partecipato a nessuna festa ma ha semplicemente cenato dopo essere stato ospite di una nota trasmissione televisiva. Entro le 22 era già fuori dal ristorante per tornare a casa”.