L'università, lo sport e la difesa dei rider: Napoli piange la scomparsa di Antonio Prisco Cronaca 30 Aprile 2021

È stato studente universitario ma sempre impegnato su tutto ciò che ha riguardato le dinamiche politiche e sociali. Tanti i progetti di allora, compreso quello di una web radio universitaria. Poi un’altra passione: il rugby.

Antonio Prisco amava e praticava questo sport in un club campano. Ha sempre dato tutto per la palla ovale, per questo era amato e rispettato dai compagni. Poi è sbocciato definitivamente il seme della politica e militanza sindacale.

Iscritto alla Cgil, Antonio è diventato il baluardo difensivo dei rider. Un simbolo, giovane, delle lotte dei lavoratori. Non è un caso che quando si è saputo della sua scomparsa, un corteo di rider a bordo dei propri scooter si è recato sotto casa sua. Antonio è stato trovato senza vita, non si è svegliato.