È stato individuato il presunto complice dei due rapinatori uccisi da Mario Roggero, il gioielliere vittima di una tentata rapina a Cuneo. Mentre i due malviventi hanno minacciato la moglie puntandole una contro una pistola, il terzo ladro aspettava in auto.

Roggero attirato dalle urla della consorte sarebbe giunto in suo soccorso armato ed avrebbe esploso i colpi d’arma da fuoco che non hanno lasciato scampo ai due rapinatori. La tragedia, avvenuta ieri, ha avuto un gran risalto non solo sui media tradizionali ma anche sui social.

IL PRECEDENTE – Mario Roggero e la sua famiglia sono stati già vittima di una rapina. I fatti furono brutali e violenti. Nel maggio 2015, una banda di rapinatori lo picchiò selvaggiamente e legò e imbavagliò le due figlie, poi le chiuse in un bagno, prima di svaligiare il negozio.