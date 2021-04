0 Facebook Mamma uccide i suoi gemellini appena nati e dorme per giorni con i loro cadaveri Cronaca 28 Aprile 2021 18:30 Di redazione 2'

Una macabra storia arriva dal Queens, a New York. Danezja Kilpatrick, ragazza di 23 anni è stata accusata dell’omicidio dei suoi gemellini di sole 6 settimane, di nome Dallis e Dakota Bentley. La donna avrebbe deciso di non volere più i suoi figli e per questo motivo ha scelto di avvelenarli.

Secondo quanto è emerso dalle indagini della polizia, la donna avrebbe messo sostanze tossiche nel biberon dei due neonati e poi li avrebbe immersi nell’acqua bollente fino a ucciderli. Il piccolo Dallis è stato trovato in una culla con un coltello che sporgeva dal collo mentre la bambina è stata trovata in un sacco della spazzatura di plastica sotto il lavello della cucina.

A dare l’allarme è stata una parente della donna che non vedeva più i piccoli. Secondo i primi rilievi nell’appartamento della giovane madre, pare che i bambini fossero morti ormai da qualche giorno. La donna ha ammesso di aver fatto del male ai figli perchè non aveva più voglia di fare la mamma. La 23enne è stata portata in carcere con l’accusa di duplice omicidio.