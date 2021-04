0 Facebook Incidente sotto le lenzuola per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “Si è dato da fare in questi giorni” Spettacolo 28 Aprile 2021 18:26 Di redazione 2'

L’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni – coppia nata negli studi di Uomini e Donne – continua a gonfie vele. E a giudicare da quanto raccontato da lei sui social, pare proprio che la passione sia alle stelle.

Natalia Paragoni e la notte di passione con Andrea Zelletta

Sembrerebbe, infatti, che la coppia si sia data da fare sotto le lenzuola a tal punto che Natalia avrebbe accusato dolori muscolari. Tutto è nato da un’immagine pubblicata da lei su Instagram in cui si è mostrata con un cerotto tra la spalla e il collo. Inizialmente aveva detto: “Io soffro di scoliosi e cifosi, poi soprattutto quando sono stressata mi viene un forte mal di schiena. Se notate anche quando mi alleno evito di fare la parte superiore perché ho un po’ di dolori”.

Cosa è successo tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Soltanto in un secondo momento Natalia ha deciso di rivelare che i suoi dolori dipenderebbero da un momento di passione avuto con Andrea: “Colpa del se**o. Se vi devo dire la verità, Andreuccio si è dato da fare in questi giorni. Non che nel resto dei giorni non si dia da fare, ma ci siamo rilassati di più e quindi il se**o non è mancato. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano ed è uscito questo dolore muscolare. Andreuccio è colpa tua. No dai, fifty fifty. Non sarà la prima volta e nemmeno l’ultima. Quando avrò ottant’anni starò ferma”.

Dopo la pubblicazione della storia in cui ha rivelato i dolori dovuti al se**o, ne ha condivisa un’altra in cui spiega di voler bloccare suo padre su Instagram per evitare che possa ascoltare i suoi racconti ‘focosi’: “Per lui sono sempre una bambina, non voglio che le veda. Ora lo blocco”.