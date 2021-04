0 Facebook Forcella, rimosso il busto dedicato a ‘ES17’: i commercianti si inginocchiavano prima di pagare il pizzo I commercianti si inginocchiavano davanti al busto di Emanuele Sibillo prima di pagare il pizzo. Il retroscena dopo l'operazione dei carabinieri Cronaca 28 Aprile 2021 14:31 Di redazione 1'

L’edicola votiva dedicata a Emanuele Sibillo non era soltanto un luogo di devozione e di culto per ricordare il capo della ‘paranza dei bambini‘ ucciso nel 2015, ma veniva impiegato soprattutto per finalità camorristiche. I commercianti dei Decumani vittime di estorsione venivano trascinati davanti all’altarino e costrette a inginocchiarsi per riconoscere la forza dell’organizzazione.

Era proprio davanti a quel luogo, denominato il “palazzo della buonanima“, che venivano formulate le richieste estorsive. È quanto emerso durante le indagini che hanno portato questa mattina all’arresto di 21 persone in esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda).

Oggi all’alba è stato eseguito anche un decreto di sequestro che ha portato alla rimozione dell’altarino dedicato a ‘ES17‘, come veniva chiamato Sibillo in ambiti criminali, e posizionato all’interno di un palazzo in vico Santi Filippo e Giacomo. Rimossi tutti gli oggetti considerati strumentali alla commissione di reati, a partire da un busto che riproduceva il volto di Sibillo.