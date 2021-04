0 Facebook Napoli, gestore di bar si arrende: “Tranquilli ho tolto tutto, meglio spazzatura e ambulanti” Via i tavolini abusivi. Dopo le polemiche a causa della foto diventata virale sui social, sono stati rimossi i tavolini posti sui paletti comunali Cronaca 26 Aprile 2021 20:44 Di redazione 2'

È durata 48 ore e una miriade di post, articoli e interazioni sui social, l’idea definita ‘geniale’ dell’Antica Pasticceria Scaturchio Armando. I tavolini da marciapiede, posti sui paletti comunali, sono stati rimossi.

Facciamo un passo indietro. A partire da ieri, domenica, è diventata virale una fotografia di Napoli, zona Pignasecca (dove c’è l’ospedale dei Vecchi Pellegrini, a due passi dalla cumana di Montesanto), che ha mostrato dei tavolini ‘nuovi e innovativi‘.

Via i tavolini abusivi da marciapiede

L’Antica Pasticceria Scaturchio Armando ha approfittato dei paletti posti davanti al marciapiede per creare i propri posti all’aperto. Ma l’opinione pubblica si è divisa tra chi ha sostenuto l’iniziativa e chi l’ha bollata come abusiva. Per questo il gestore del locale ha fatto un passo indietro.

Il post su facebook

“Tranquilli ho liberato tutto, ora possono mettersi gli ambulanti e la spazzatura, peccato…quel poco di Speranza e Luce che avevo, me l’avete Distrutta“.