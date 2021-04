Rosa Perrotta incinta, l’ex di Uomini e Donne aspetta il secondo bebÃ¨? La prova social

0 Facebook Rosa Perrotta incinta, l’ex di Uomini e Donne aspetta il secondo bebè? La prova social Spettacolo 25 Aprile 2021 12:31 Di redazione 1'

Rosa Perrotta aspetta il secondo figlio da Pietro Tartaglione? I follower dell’ex tronista si stanno ponendo questa domanda per un dettaglio che non è passato inosservato sui social. In questi giorni Rosa ha lasciato Milano, dove si è trasferita da qualche mese con Pietro, per una fuga rilassante e romantica a Bormio, alle terme.

Dalle stories Instagram di Tartaglione, la Perrotta indossa un braccialetto anti-nausea durante la colazione, quindi appena sveglia. Un braccialetto sfoggiato solo qualche mese fa anche da Belen Rodriguez. In una storia successiva l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi entra in piscina sfoggiando un costume intero floreale: si intravede un pancino sospetto.

Due indizi piuttosto importanti che potrebbero confermare l’eventuale dolce attesa di Rosa Perrotta. Al momento la diretta interessata, così come il compagno Pietro Tartaglione, tengono la bocca cucita. La coppia nata a Uomini e Donne, però, non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia dopo la nascita del primogenito Dodo.