Napoli, arriva l'anticiclone africano e il grande caldo: è estate e sono tutti in spiaggia Meteo 25 Aprile 2021

L’anticiclone africano raggiunge la Campania. Nelle prossime ora sono previste temperature con picchi fino a 25 gradi e tempo soleggiato in molte città come Napoli. Esauriti gli effetti del ciclone atlantico, che ha prodotto l’ultima coda di inverno, da oggi la Campania si avvia a passi decisi verso la stagione estiva.

Già nella giornata di ieri, 24 aprile, la colonnina di mercurio ha subito una prima spinta verso l’alto, con temperature prossime ai 20 gradi. Ma è da oggi, domenica 25 aprile, che le massime sfonderanno il tetto dei 20 gradi toccando anche i 21/22 gradi, in particolare sul lungomare e sulla fascia costiera. Il tempo sarà sereno e non sono previste precipitazioni. Lunedì 26 e martedì 27, invece, le temperature si manterranno stabili ma gli esperti prevedono dei rannuvolamenti, in particolare nella fascia pomeridiana.

Da mercoledì 28 aprile, merito ancora dell’alta pressione che insisterà sulla Pensiola, il termometro riprenderà a salire, toccando nella giornata di giovedì i 25/26 gradi sia a Napoli che a Caserta. Il weekend del primo maggio sarà anch’esso all’insegna del beltempo e delle temperature quasi estive.