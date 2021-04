0 Facebook Dramma in provincia, giovane papà trovato morto sul divano: la moglie aveva appena partorito Cronaca 25 Aprile 2021 10:16 Di redazione 1'

E’ stato trovato morto sul divano di casa, a 40 anni. Al momento sono ancora ignoti i motivi del decesso di Tarik C. Il suo corpo senza vita e è stato ritrovato nel suo appartamento ieri pomeriggio a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Lascia una moglie e due figli.

L’uomo, di origini turco-tedesche, si era trasferito da anni nel Casertano. Si era sposato e diventato padre per la seconda volta da pochi giorni e proprio per questo era solo in casa, la moglie, reduce dalla gravidanza stava dalla madre, a mezzo isolato di distanza.

La sera precedente al dramma l’ultimo contatto, poi il silenzio. A quel punto il cognato si è introdotto in casa per capire cosa stesse accadendo, si è ritrovato di fronte la scena: il cadavere sul divano. Tarik sarebbe morto per cause naturali probabilmente a causa di un infarto o un’aneurisma. Il medico legale sarà ad effettuare l’esame autoptico sul corpo del 40enne per ricostruire le eventuali cause del decesso. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118 sul luogo della tragedia. Indagano i carabinieri.