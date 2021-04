0 Facebook Contagi Santobono: preoccupazione in corsia, positivi bambini e infermieri Cronaca 25 Aprile 2021 09:05 Di redazione 1'

Preoccupano i contagi all’ospedale Santobono di Napoli.

All’interno del reparto di oncologia, si è sviluppato un cluster Covid. Il primo a risultare positivo al virus un bambino che era stato sottoposto al tampone dopo aver avuto la febbre.

Immediatamente sono partiti i controlli in tutto il nosocomio e da questi sono risultati positivi un altro bambino, due Oss e 4 infermieri. I controlli proseguiranno in queste ore per capire se il contagio possa essersi diffuso ulteriormente coinvolgendo anche altri reparti.