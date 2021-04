0 Facebook Serena Rossi torna in tv, per lei il successo continua con il programma: i dettagli Spettacolo 24 Aprile 2021 21:51 Di redazione 1'

Pare proprio che Serena Rossi tornerà a condurre un programma tutto suo. La Rai non avrebbe deciso di abbandonare la talentosa conduttrice napoletana.

Canzone segreta di Serena Rossi è andato molto bene e gli ascolti parlano chiaro: 17% di share non è poco. Rai 1 può contare su fiction molto forti e programmi già ben avviati (vedi Tale e Quale Show), questo show può dirsi una scommessa vinta, ma si farà una seconda stagione?

nalizzando i dati auditel la prima puntata ha fatto registrare il 19% di share, poi si è attestato al 17% per scendere al 16% quando Mediaset ha contrapposto lo show di Pio e Amedeo. Serena Rossi non si è sbilanciata in merito ad un nuovo ciclo di puntate: qualcosa in più si saprà in estate, la presentazione dei palinsesti tv della prossima stagione è ancora lontana: staremo a vedere cosa farà Viale Mazzini.