0 Facebook Pio e Amedeo omaggiano la canzone napoletana: è boom con i neomelodici in studio Spettacolo 24 Aprile 2021 11:18 Di redazione 1'

Pio e Amedeo hanno fatto uno show incredibile invitando Pio e Amedeo. I due sono stati in trasmissione e hanno cantato le loro canzoni più famose: C2e li abbiamo solo noi perchè vengono oscurati dalla televisione italiana” hanno detto Pio e Amedeo nel presentarli. “Il Claudio Baglioni della musica napoletana, il Maradona” è stato invitato così sul palco Gianni Celeste.

Tantissimo divertimento sul palco con Pio e Amedeo che hanno cantato insieme ai due neomelodici accerchiati da ballerine e gente che si divertiva cantando e ballando. La puntata ha collezionato oltre 4 milioni di spettatori e il 20% di share. Un vero successo.

Pio e Amedeo hanno definito il programma “una vera sfida, ma anche una sorpresa per il pubblico e un sogno che si avvera per noi, che siamo dei ‘giovani vecchi’, gli ultimi comici che hanno fatto la gavetta e non si sono formati sui social”.