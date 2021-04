0 Facebook Dolore immenso nel Napoletano: marito e moglie muoiono a 15 giorni di distanza Cronaca 23 Aprile 2021 14:46 Di redazione 1'

E’ una giornata di dolore a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, per la morte di due coniugi. Si tratta di Filomena Ascione e Aniello D’Aniello.

I due coniugi sono deceduti a causa del Coronavirus nel giro di 15 giorni. A darne notizia, via social, è la pagina della parrocchia Santissima Maria delle Grazie, nel comune a nord di Napoli.

Questo il post:

“Comunichiamo ai fedeli che sono venuti a mancare i carissimi coniugi D’Aniello, Filomena e Aniello, quest’ultimo Presidente dell’associazione Cattolica della Madonna dell’Arco di via Togliatti. Il parroco don Francesco Russo, il vicario don Salvatore Saggiomo e tutta la comunità sono vicini con la preghiera al dolore della famiglia”.