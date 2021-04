0 Facebook Tragedia a Parete, si reca dai carabinieri per una denuncia: si sente male sulle scale e muore Cronaca 22 Aprile 2021 20:54 Di redazione 1'

Dolore a Parete per la morte di Nicola Pezone. L’uomo, 70 anni, questo giovedì mattina si stava dirigendo nella caserma dei Carabinieri per sporgere una denuncia, quando improvvisamente si è accasciato sulle scale e ha perso i sensi.

Addio a Nicola Pezone

Si è sentito male proprio mentre stava per entrare in caserma. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La notizia della morte di Nicola Pezone si è diffusa velocemente nella comunità di Parete, dove l’uomo era molto conosciuto. La sua scomparsa, dovuta probabilmente a un infarto, ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano.