0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 1.912 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Cronaca 22 Aprile 2021 17:15 Di redazione 1'

Sono 1.912 i nuovi casi di positivita’ registrati in CAMPANIA su 20.078 tamponi molecolari eseguiti. A darne notizia l’Unita’ di crisi della Regione CAMPANIA che, aggiornando i dati alle 23:59 di ieri, segnala che dei nuovi casi 559 sono sintomatici e i restanti 1.353 asintomatici. Nel Bollettino ordinario quotidiano sono segnalati anche 6.912 tamponi antigenici. I deceduti registrati sono 26, di questi 22 nelle ultime 48 ore, i guariti 1.753. Sulla base di questi dati, da inizio pandemia ad oggi, il totale dei morti per covid sale a 6.095, quello dei guariti a 279.179. Per quanto riguarda i posti letto di terapia intensiva sono ricoverati 143 degenti, uno in meno rispetto a ieri, su una disponibilita’ di 656. Cresce, invece, sempre rispetto alla giornata del 21 aprile, il numero degli occupanti i posti di degenza, tra covid e offerta privata, non critici: ieri erano 1.534 oggi 1.541. La disponibilita’ resta fissata a 3.160.

IL POST DI DE LUCA