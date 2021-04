0 Facebook Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in quarantena: l’annuncio dell’argentina Spettacolo 22 Aprile 2021 15:55 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono in quarantena dopo il viaggio alle Maldive. La coppia sta rispettando l’isolamento previsto per chi tornare da luoghi come appunto l’atollo immerso nell’Oceano Indiamo. Belen in vacanza non ha solo trascorso giorni di relax e amore con il nuovo compagno, ma ne ha anche approfittato per fare scatti per la linea di costume che ha con la sorella, Cecilia Rodriguez.

L’argentina, in attesa della secondogenita Luna Marie che nascerà in estate, sta passando ora giorni di riposo in casa con Antonino e il figlio Santiago, riabbracciato dopo la vacanza. Proprio Belen stamattina su Instagram ha fatto sapere che lei e Antonino stanno rispettando la quarantena fiduciaria dopo le Maldive. Nelle stories su Instagram poi ha scherzato con il compagno, che l’ha ripresa a sua volta. “Devo dire che la compagnia non è male”, ha detto la Rodriguez.

Antonino era ancora in fase risveglio, da ciò che ha raccontato Belen pare ci metta un po’ a svegliarsi al mattino. Anche Antonino ha inquadrato lei, sul suo profilo. Belen stava leggendo un libro e stava bevendo il suo matè, spiegando ai fan i benefici dell’infusione. La quarantena di Belen e Antonino dopo le Maldive finirà tra undici giorni, come ha scritto lei nelle storie.