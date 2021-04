0 Facebook Dolore a Marcianise per la morte di Pasquale Musone, padre di famiglia morto a 46 anni Cronaca 20 Aprile 2021 21:17 Di redazione 1'

Marcianise piange un’altra scomparsa, è morto all’età di 46 anni Pasquale Musone, operaio dello stabilimento Coca Cola. Padre di famiglia, lascia la moglie Concetta e i due figli. La notizia della sua morte è iniziata a circolare nei vari gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il quarantaseienne.

Addio a Pasquale Musone

In tanti stanno ricordando Pasquale come un grande lavoratore, ma soprattutto marito attento e padre amorevole. E’ deceduto nell’ospedale di Maddaloni dove era ricoverato da tempo in seguito ad alcune complicazioni giunte dopo aver contratto il Covid-19. Anche lui è una vittima del nemico invisibile che sta mietendo molte vittime in Italia.

Nonostante abbia combattuto con tenacia e coraggio, purtroppo non ce l’ha fatta a vincere questa battaglia. La salma di Pasquale raggiungerà nella giornata di mercoledì il cimitero di Marcianise per la benedizione.