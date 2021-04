0 Facebook Festa di compleanno a Marano con 40 invitati nel noto ristorante: locale chiuso e ospiti multati Cronaca 19 Aprile 2021 16:03 Di redazione 1'

Ancora una festa organizzata in barba alle normative anti-Covid. I carabinieri della Compagnia di Marano, nel corso di un servizio alto impatto volto al contrasto dell’illegalità diffusa e alle verifiche del rispetto delle norme anti-contagio, sono intervenuti in un noto ristorante in via Vito Moyo in seguito a una chiamata giunta al 112.

Festa di compleanno in noto ristorante a Marano

Al loro arrivo i militari hanno trovato 40 persone a festeggiare un compleanno di 50 anni. Gli invitati erano tutti seduti a godersi il party non curanti che quanto stavano facendo non fosse consentito.

I carabinieri – nel rispetto delle normative anti-covid – hanno interrotto la festa e sanzionato tutti i presenti. L’attività è stata chiusa per 5 giorni e il titolare ha ricevuto una multa. ù