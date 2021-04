0 Facebook Vigile aggredito a Battipaglia, il video è diventato virale Vigile aggredito a Battipaglia. Il filmato è stato pubblicato dal Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli Cronaca 17 Aprile 2021 21:21 Di redazione 1'

È diventato virale un video pubblicato su Facebook dal Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Le immagini del filmato hanno mostrato un Vigile urbano aggredito ripetutamente alle spalle.

I fatti sarebbero accaduti a Battipaglia, località in provincia di Salerno. Nel video si è vista un uomo che rincorre e colpisce alle spalle l’agente di Polizia locale. È stata una collega del vigile ad aver fermato la furia dell’uomo.

Vigile aggredito a Battipaglia

Non è stata ancora definita la dinamica dei fatti. Probabilmente l’uomo è stato fermato dai Vigili per un controllo o per segnalare una possibile infrazione. Da questo sarebbe nata una discussione che è poi degenerata.

Il video pubblicato da Borrelli